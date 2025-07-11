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Karabük’te 3 inek şap hastalığından telef oldu! "Daha önce benzer bir durumla karşılaşmamıştık"

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 3 büyükbaş hayvan telef oldu. Veteriner hekimlerin hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgedeki hayvanlar için aşılama ve karantina çalışmaları yürüttüğü öğrenildi

Karabük’te 3 inek şap hastalığından telef oldu! "Daha önce benzer bir durumla karşılaşmamıştık"

Eskipazar ilçesine bağlı Yenimahalle Yorgalar Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Selçuk Yılmaz’a ait 3 büyükbaş hayvan, şap hastalığı nedeniyle telef oldu.

Karabük’te 3 inek şap hastalığından telef oldu! "Daha önce benzer bir durumla karşılaşmamıştık" 1

"BENZE BİR DURUMLA KARŞILAŞMAMIŞTIK"

İneklerinin hastalığa yakalanmasının ardından kısa sürede öldüğünü belirten Yılmaz, daha önce benzer bir durumla karşılaşmadığını söyledi.

Karabük’te 3 inek şap hastalığından telef oldu! "Daha önce benzer bir durumla karşılaşmamıştık" 2

YAYILMAMASI İÇİN ÖNLEMLER ALINIYOR

Bölgede Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. Veteriner hekimlerin hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgedeki hayvanlar için aşılama ve karantina çalışmaları yürüttüğü öğrenildi.

(İHA)

11 Temmuz 2025
11 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir İnek Şap hastalığı
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