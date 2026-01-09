HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karabük’te apartmanda çatlaklar nedeniyle daireler tahliye edildi

Karabük'te bir apartmanın önünde oluşan çatlaklar tehlike yarattı. Beş daire tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.

Karabük’te apartmanda çatlaklar nedeniyle daireler tahliye edildi

Karabük Mahallesi Kaynak Sokak'ta bir apartmanın önünde çatlaklar oluştu. Bu durum, istinat duvarına zarar verdi.

Karabük’te apartmanda çatlaklar nedeniyle daireler tahliye edildi 1

Olayın ardından polis, AFAD, Karabük Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler incelemeler yaptı. İstinat duvarı çökme tehlikesi taşıyordu.

Karabük’te apartmanda çatlaklar nedeniyle daireler tahliye edildi 2

Bu nedenle 15 daireden oluşan 5 katlı apartmanın ilk iki katındaki 5 daire tedbir amaçlı boşaltıldı. Ayrıca, apartmanın çevresine polis ekipleri tarafından şerit çekildi.

Karabük’te apartmanda çatlaklar nedeniyle daireler tahliye edildi 3

İstinat duvarının devrilme riskine karşı, müteahhit firma kazıklama çalışması yapacak.

Karabük’te apartmanda çatlaklar nedeniyle daireler tahliye edildi 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çatı onarımı sırasında yangın çıktıÇatı onarımı sırasında yangın çıktı
Venezuela'ya ikinci dalga saldırı olacak mı? Trump net konuştu!Venezuela'ya ikinci dalga saldırı olacak mı? Trump net konuştu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Karabük apartman güvenlik tahliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.