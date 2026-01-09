Karabük’te apartmanda çatlaklar nedeniyle daireler tahliye edildi

Karabük Mahallesi Kaynak Sokak'ta bir apartmanın önünde çatlaklar oluştu. Bu durum, istinat duvarına zarar verdi.

Olayın ardından polis, AFAD, Karabük Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler incelemeler yaptı. İstinat duvarı çökme tehlikesi taşıyordu.

Bu nedenle 15 daireden oluşan 5 katlı apartmanın ilk iki katındaki 5 daire tedbir amaçlı boşaltıldı. Ayrıca, apartmanın çevresine polis ekipleri tarafından şerit çekildi.

İstinat duvarının devrilme riskine karşı, müteahhit firma kazıklama çalışması yapacak.



