Karabük’te asayiş uygulamalarında 46 aranan şahıs yakalandı

Karabük’te polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamalarında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-19 Aralık 2025 tarihleri arasında il merkezinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çok sayıda silah ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Motosikletli Polis Timleri, Yaya Devriye Unsurları (Çarşı ve Mahalle Bekçileri) ile sivil ve resmi asayiş ekiplerinin katılımıyla Karabük halkının huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik şok uygulamalar ve devriye hizmetleri yürütüldü. Uygulamalar kapsamında yapılan denetimlerde 1 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 22 fişek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 6136 sayılı Kanun kapsamında 8 bıçak ele geçirildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde, tutuklanmasına yönelik araması bulunan 18 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 28 kişi olmak üzere toplam 46 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca denetimler sırasında 23 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince toplam 63 bin 702 lira idari para cezası uygulandı.

Karabük’te asayiş uygulamalarında 46 aranan şahıs yakalandı 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Karabük
