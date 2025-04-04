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  4. Karabük'te feci kaza: TIR ile otomobil çarpıştı! Aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi

Karabük'te feci kaza: TIR ile otomobil çarpıştı! Aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi

04.04.2025 10:17
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Karabük'te TIR ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden dört kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise ağır yaralandı. Kazada ölenlerin cenazeleri morga kaldırılırken, ağır yaralanan 65 yaşındaki Feride Uluışık'ın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'te feci kaza: TIR ile otomobil çarpıştı! Aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi

Karabük'te, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden Esra Uluışık (45), Berfin Uluışık (24), Aziz Uluışık (53) ve Kübra Uluışık (35) yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

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Kaza, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Seyit Hamza Y. (28) yönetimindeki 61 ACT 699 plakalı TIR, Aziz Uluışık'ın (53) kullandığı 34 GRU 327 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil refüje savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde bulunan, aynı aileden Esra Uluışık, Berfin Uluışık ve Kübra Uluışık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücü Aziz Uluışık ve yolcu Feride Uluışık (65) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişinin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ VEFAT ETTİ

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Karabük'te TIR ile otomobilin çarpıştığı, aynı aileden Esra Uluışık (45), Berfin Uluışık (24) ve Kübra Uluışık (35) yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Aziz Uluışık (53) da yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Feride Uluışık'ın ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

(DHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Karabük kaza
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