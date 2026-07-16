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Karabük'te hareketli dakikalar! 'Dur' ihtarına uymadı: Araçtaki iki kadını bırakıp kaçmaya başladı...

Karabük'te 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü kaçmaya başladı. Bir süre kaçan sürücü ardından araçtaki iki kadını geride bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Sürücünün kaçtığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Karabük'te hareketli dakikalar! 'Dur' ihtarına uymadı: Araçtaki iki kadını bırakıp kaçmaya başladı...
Doğukan Akbayır

Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri bir aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracıyla Kurtuluş Mahallesi istikametine kaçtı. Ara sokakta sıkıştığı için ilerleyemeyen sürücü, aracı yol kenarına park ederek araçta bulunan iki kadını içeride bırakıp yaya olarak kaçtı.

Karabük te hareketli dakikalar! Dur ihtarına uymadı: Araçtaki iki kadını bırakıp kaçmaya başladı... 1

KOVALAMACA ANI KAMERADA

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla mahallede evlerde, bahçelerde ve metruk binalarda arama çalışması yaptı.

Karabük te hareketli dakikalar! Dur ihtarına uymadı: Araçtaki iki kadını bırakıp kaçmaya başladı... 2

Kovalamaca ile şüphelinin kaçış anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayda kullanılan araç, inceleme yapılmak üzere çekiciyle otoparka götürülürken, araçta bulunan iki kadın ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

Karabük te hareketli dakikalar! Dur ihtarına uymadı: Araçtaki iki kadını bırakıp kaçmaya başladı... 3

SÜRÜCÜYÜ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor. Öte yandan polis ekiplerince otomobil plakasına, çeşitli maddelerden para cezası kesildiği öğrenildi.

Karabük te hareketli dakikalar! Dur ihtarına uymadı: Araçtaki iki kadını bırakıp kaçmaya başladı... 4

Karabük te hareketli dakikalar! Dur ihtarına uymadı: Araçtaki iki kadını bırakıp kaçmaya başladı... 5

Karabük te hareketli dakikalar! Dur ihtarına uymadı: Araçtaki iki kadını bırakıp kaçmaya başladı... 6

Karabük te hareketli dakikalar! Dur ihtarına uymadı: Araçtaki iki kadını bırakıp kaçmaya başladı... 7

Karabük te hareketli dakikalar! Dur ihtarına uymadı: Araçtaki iki kadını bırakıp kaçmaya başladı... 8

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Anahtar Kelimeler:
Karabük
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