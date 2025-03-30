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  4. Karabük'te kahreden olay! Polis memuru hayatını kaybetti

Karabük'te kahreden olay! Polis memuru hayatını kaybetti

30.03.2025 22:07
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari aracın devrilmesi sonucu polis memuru hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Karabük'te kahreden olay! Polis memuru hayatını kaybetti

Kaza, Hamzalar-Kabarmut grup yolunda meydana geldi. Mehmet Eren Yılmaz (26) idaresindeki 06 BR 9031 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Yılmaz ile yanında bulunan M.S. (30) ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DİYARBAKIRDA GÖREV YAPIYORDU

Mehmet Eren Yılmaz'ın Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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