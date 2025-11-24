HABER

Karabük’te kapalı ve klimalı duraklar için çalışmalar sürüyor

Karabük Belediyesi, şehir içi ulaşımda konforu artırmak için kapalı ve klimalı otobüs durakları kazandırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük’te kapalı ve klimalı duraklar için çalışmalar sürüyor

Proje çerçevesindeki duraklar, eski Balık Pazarı mevkiinde devam eden kaldırım ve peyzaj düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından yerlerine monte edilecek.

Yeni nesil duraklar; kapalı alan yapısı, iklimlendirme sistemi, modern tasarımı, bilgilendirme ekranları ve aydınlatma özelliklerine sahip olacak.

Durak montajı öncesinde alanda kaldırım yenileme, zemin düzenlemesi ve çevre iyileştirme çalışmaları eş zamanlı olarak devam ediyor. Karabük Belediyesi ekipleri, bölgeyi hem yayalar hem de toplu taşıma kullanıcıları için daha düzenli ve fonksiyonel bir hale getirmeyi amaçlıyor.

BAŞKAN ÇETİNKAYA: "MODERN ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞIMIZI ADIM ADIM SAHAYA YANSITIYORUZ"

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, durakların bulunduğu bölgedeki çalışmalarla ilgili olarak, "Eski Balık Pazarı çevresinde yürüttüğümüz kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz kapalı ve klimalı duraklarımızı bölgeye kazandıracağız. Hemşehrilerimizin kötü hava şartlarından etkilenmeden toplu taşıma hizmetlerinden faydalanmalarını amaçlıyoruz. Modern şehircilik anlayışımızı adım adım sahaya yansıtıyor; ulaşım, altyapı ve çevre düzenlemelerinde Karabük’ün standartlarını yükseltmeye devam ediyoruz" dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

