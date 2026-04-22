Karabük'te makas atan sürücüye 90 bin lira ceza

Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda meydana gelen olayda 78 YE 398 plakalı otomobilin sürücüsü, Safranbolu istikametine seyir halindeyken trafikte peş peşe makas atarak ilerledi. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sürücünün tehlikeli anları, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

MAKAS ATAN SÜRÜCÜ TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri tespit edilen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G maddesi kapsamında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına şerit değiştirmek" suçundan 90 bin lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç da 60 gün süreyle yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır