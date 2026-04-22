Karabük'te makas atan sürücüye 90 bin lira ceza

Karabük'te trafikte art arda makas atarak ilerleyen sürücüye 90 bin lira ceza uygulanırken ehliyetine 60 gün el konuldu. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç da 60 gün süreyle yediemin otoparkına çekildi.

Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda meydana gelen olayda 78 YE 398 plakalı otomobilin sürücüsü, Safranbolu istikametine seyir halindeyken trafikte peş peşe makas atarak ilerledi. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sürücünün tehlikeli anları, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

MAKAS ATAN SÜRÜCÜ TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri tespit edilen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G maddesi kapsamında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına şerit değiştirmek" suçundan 90 bin lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç da 60 gün süreyle yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahte plakayla 150 adet sebze kasası çaldılar Sahte plakayla 150 adet sebze kasası çaldılar
Serayı uyuşturucu tarlasına çevirmişSerayı uyuşturucu tarlasına çevirmiş

Anahtar Kelimeler:
Ceza Karabük trafik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak"

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak"

Müzikalde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Müzikalde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Harekete geçildi: VPN kullananlar dikkat!

Harekete geçildi: VPN kullananlar dikkat!

