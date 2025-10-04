HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Karabük'te minibüs yolcusu rahatsızlandı

Karabük’te seyir halindeki minibüste bir yolcu rahatsızlandı. Şoför Uğur Dereli, durumu fark ederek hızlı bir şekilde hastaneye yöneldi.

Karabük'te minibüs yolcusu rahatsızlandı

Karabük’teki bir minibüste yolculuk eden bir yolcu, fenalaşarak rahatsızlandı. Şoför Uğur Dereli, durumu hızlıca fark etti. Diğer yolcuları sakinleştirerek hastaneye gitmek için aracı yönlendirdi.

Karabük te minibüs yolcusu rahatsızlandı 1

Bu sayede yolcu, kısa sürede Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştı.

Karabük te minibüs yolcusu rahatsızlandı 2

Minibüs şoförü Uğur Dereli, sefer sırasında araçtan gelen sesleri duydu. Arkasına döndüğünde bir yolcunun rahatsızlandığını gördü. Hemen yolculara sakin olmalarını hatırlattı. Ardından aracı hastaneye çevirdi. Acil servisten geçerek yolcuyu hastane personeline teslim etti.

Karabük te minibüs yolcusu rahatsızlandı 3

Dereli, minibüste bulunan sağlık personelinin yolcuya ilk müdahaleyi yaptığını belirtti. Rahatsızlanan yolcunun sağlık durumu bu şekilde kontrol altına alındı.

Karabük te minibüs yolcusu rahatsızlandı 4

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konya'da orman yangını kontrol altındaKonya'da orman yangını kontrol altında
Dronla tespit edilen 9 kaçak avcı yakalandıDronla tespit edilen 9 kaçak avcı yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Şoför Karabük Minibüs yolcu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.