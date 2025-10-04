Karabük'te minibüs yolcusu rahatsızlandı

Karabük’teki bir minibüste yolculuk eden bir yolcu, fenalaşarak rahatsızlandı. Şoför Uğur Dereli, durumu hızlıca fark etti. Diğer yolcuları sakinleştirerek hastaneye gitmek için aracı yönlendirdi.

Bu sayede yolcu, kısa sürede Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştı.

Minibüs şoförü Uğur Dereli, sefer sırasında araçtan gelen sesleri duydu. Arkasına döndüğünde bir yolcunun rahatsızlandığını gördü. Hemen yolculara sakin olmalarını hatırlattı. Ardından aracı hastaneye çevirdi. Acil servisten geçerek yolcuyu hastane personeline teslim etti.

Dereli, minibüste bulunan sağlık personelinin yolcuya ilk müdahaleyi yaptığını belirtti. Rahatsızlanan yolcunun sağlık durumu bu şekilde kontrol altına alındı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır