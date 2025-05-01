Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

ent merkezi ve ilçelerde sağanak etkisini gösterdi.

Sağanağın ardından Safranbolu ilçesine bağlı Sarıahmetli köyünde bazı bahçelerde su birikintisi oluştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri çalışma yaptı.

Köy sakinlerinden Satiye Koç AA muhabirine, sağanağın ardından derenin taştığını ve su basan ekili bahçelerin de zarar gördüğünü belirterek, zararının karşılanmasını istedi.

Ovacık, Eskipazar ve Eflani ilçelerinde de dolu etkili oldu.

Yağışın ardından ise gökkuşağı ortaya çıktı.

Meteoroloji yetkilileri sel ve su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır