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Karabük'te tefecilik operasyonu: 1 gözaltı

Karabük'te düzenlenen tefeci operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te tefecilik operasyonu: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde düzenlenen operasyonda tefecilik suçunu işlediği değerlendirilen 1 şahıs gözaltına alındı. Şahsın üzerinde, ikametinde ve 2 iş yerinde yapılan aramada 151 bin 200 TL nakit para, bir adet üzerinde miktar ve isim yazılı senet, 9 adet boş senet, 1 adet borç-alacakların yazılı olduğu ajanda, iki adet kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 2 adet şarjör, 107 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.
Tahkikat kapsamında 15 mağdurun bulunduğu ve ele geçen senetler, ajanda ile diğer belgelerdeki para miktarının 1 milyon 250 bin TL olduğu tespit edildi.
Zanlıya, 5729 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan 2 tabanca için toplam 23 bin 954 TL idari para cezası uygulandı. Şüpheli şahıs, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tefeci Karabük
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