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Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarla suçlulara göz açtırmadı. İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirliği ekiplerince Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 19 Temmuz-4 Ağustos 2025 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar sonucunda il genelinde 11 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda toplam 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda 67,51 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 43,54 gram metamfetamin, 2 adet cam aparat, 18 adet sentetik ecza (Neurontin), 3 şerit halinde toplam 36 adet sentetik ecza (Lyrica), 120 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 şerit halinde 14 adet Galara sentetik ecza ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bBu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük uyuşturucu
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