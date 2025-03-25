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Karabük'te uyuşturucu operasyonu! Bir tutuklama

25.03.2025 16:20
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Karabük'te uyuşturucu haplarla yakalanan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük'te uyuşturucu operasyonu! Bir tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.
İl merkezinde düzenlenen operasyonda F.E. isimli şüpheli 10 adet uyuşturucu hap ile yakalandı.
Şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak (TCK-191) suçundan işlem yapılırken bahse konu olayda uyuşturucu maddeyi temin eden Y.D. düzenlenen operasyonda yakalandı. Yapılan üst aramasında ekipler 75 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Karabük
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