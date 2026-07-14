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Karabük’te uyuşturucu operasyonu: Skunk serası ortaya çıkarıldı

Karabük’te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında skunk bitkisi, sentetik kannabinoid hammaddesi ve uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Karabük’te uyuşturucu operasyonu: Skunk serası ortaya çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Karabük merkez, Safranbolu ve Eskipazar ilçelerinde 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 5 şüphelinin üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 5 kök skunk bitkisi, 80 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 14 adet amfetamin emdirilmiş peçete, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çok miktarda iklimlendirme malzemesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük
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