Karabük’te uyuşturucu operasyonu: Skunk serası ortaya çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Karabük merkez, Safranbolu ve Eskipazar ilçelerinde 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 5 şüphelinin üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 5 kök skunk bitkisi, 80 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 14 adet amfetamin emdirilmiş peçete, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çok miktarda iklimlendirme malzemesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır