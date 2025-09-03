HABER

Karabük'te yangın kontrol altında! Çıkış nedeniyle ilgili çarpıcı karga iddiası

Karabük'te başlayan yangın 20 saatin sonunda büyük oranda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Yangının bir karganın çıkardığı öne sürüldü. Yüksek gerilim hattına karganın temas etmesi sonucunda kıvılcımların otluk alanı alevlendirdiği iddia edildi.

Karabük'te Merkeze bağlı Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi'nde çıkan ve hızla yayılan yangın 20 saatte yapılan müdahalelerle büyük oranda kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.

KARGA İDDİASI

Öte yandan, orman yangınında yüksek gerilim hattına bir karganın temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımların düştüğü otluk alanı alevlendirdiği ve daha sonra ormanlık alana sıçradığı iddia edildi.

Gerilim hattına temas etmesi sonucu telef olan karga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"KARGA TELLERE TEMAS ETMİŞ"

Mahalle sakinlerinden Nizamettin Taşlı, yangının ilk çıktığı anda müdahale etmeye çalıştıklarını belirterek, "Karga tellere temas etmiş ve yangın direğin altından çıkmış" dedi.

Kaynak: İHA

03 Eylül 2025
03 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

