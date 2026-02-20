HABER

Uşak’ta yangın çıkan cip küle döndü

Uşak’ta seyir halindeyken arızalanan cip, emniyet şeridine çekildikten sonra çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, İzmir-Uşak karayolu Çınarcık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.G. (54) idaresindeki 34 CPD 996 plakalı cip seyir halindeyken arızalandı. Sürücü aracı emniyet şeridine çektikten kısa süre sonra aracın ön tarafından alevler yükselmeye başladı.

LÜKS ARACA KÜLE DÖNDÜ

Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, cip tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

