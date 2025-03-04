HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karabük'te yaşanan olay 'pes' dedirtti! İntihar etmek için çatıya çıkan şahsı görüntülemek için birbirleriyle yarıştılar

Karabük'te yaşanan olay 'pes' dedirtti! İntihar etmek için çatıya çıkan şahsı görüntülemek için birbirleriyle yarıştılar

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
04.03.2025 17:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te yürekleri ağza getiren anlar! 6 katlı bir iş hanının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı izlemek isteyen vatandaşlar, adeta birbiriyle yarıştı. Cep telefonlarını çıkaran kalabalık, film izler gibi kayda girerken, olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri şahsı kurtarmak için seferber oldu. Daha önce de birçok kez intihar teşebbüsünde bulunduğu öğrenilen şahıs, uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek çatıdan indirildi.

Karabük'te yaşanan olay 'pes' dedirtti! İntihar etmek için çatıya çıkan şahsı görüntülemek için birbirleriyle yarıştılar

Olay, Bayır Mahallesi Gazi Paşa Caddesinde meydana geldi. Tevfik K. isimli bir şahıs 6 katlı iş hanının çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ HER İHTİMALE KARŞI HAVA YASTIĞI AÇTI

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken itfaiye personelleri de şahsın atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı.

AW405194_03

VATANDAŞLAR CEP TELEFONUYLA OLAYI KAYDETMEK İÇİN YARIŞA GİRDİ

İntihar girişiminde bulunan şahsı ikna çabaları sürerken olay yerine yakın alanda toplanan vatandaşlar film izler gibi durumu izlerken, cep telefonlarıyla da o anları kaydetmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

AW405194_02

DAHA ÖNCE BİRÇOK KEZ İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE BULUNMUŞ

Polis ekiplerinin ve Cumayanı muhtarı Bilal Bozkurt'un girişimleriyle ikna edilen şahsın daha önce de birçok kez intihar teşebbüsünde bulunduğu öğrenildi.

(İHA)

Türkiye Yunanistan sınırına duvar örüyorTürkiye Yunanistan sınırına duvar örüyor
İlçe müftüsü kazada yaralandıİlçe müftüsü kazada yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Karabük çatı intihar girişimi vatandaşlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Survivor Hikmet Tuğsuz'a 12 yıl hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Survivor Hikmet Tuğsuz'a 12 yıl hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Araç sahipleri dikkat, karaborsaya düştü! 200 bin TL'yi buluyor

Araç sahipleri dikkat, karaborsaya düştü! 200 bin TL'yi buluyor

Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame! İşte istenen cezalar

Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame! İşte istenen cezalar

DEM Parti: ‘Sınır ötesi operasyonlar acil durmalı’

DEM Parti: ‘Sınır ötesi operasyonlar acil durmalı’

Kendisini tedavi eden cerrahı başından bıçakladı… Doktorun durumu ağır

Kendisini tedavi eden cerrahı başından bıçakladı… Doktorun durumu ağır

Sırbistan Meclisi'nde kaos! Oturumda sis bombası atıldı

Sırbistan Meclisi'nde kaos! Oturumda sis bombası atıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.