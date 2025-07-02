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Karabük’te yola çıkan domuz sürüsü ve tilki kamerada

Karabük’ün Eflani ve Safranbolu ilçelerinde karayoluna çıkan domuz sürüsü ve tilki, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Karabük’te yola çıkan domuz sürüsü ve tilki kamerada

Karabük’ün Eflani ilçesinde bir grup yaban domuzu, akşam saatlerinde karayoluna çıktı. Yolda ilerleyen sürücüler, aniden karşılarına çıkan domuz sürüsünü fark ederek araçlarını yavaşlattı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde domuzların grup halinde yolun karşısına geçtiği, ardından ormanlık alana yöneldiği görülüyor.

Öte yandan, Safranbolu ilçesi Bostanbükü mevkiinde ise bir tilki karayoluna çıktı. Tilki, bir süre yol kenarında gezindikten sonra yolun karşısına geçerek hızla gözden kayboldu. O anlar yine bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Karabük
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