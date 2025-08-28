HABER

Karabük'teki antik kent Uluslararası Sanat Terapisi Çalıştayına ev sahipliği yapıyor

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen Uluslararası Sanat Terapisi Çalıştayı başladı.

Karabük'teki antik kent Uluslararası Sanat Terapisi Çalıştayına ev sahipliği yapıyor

Hadrianopolis Antik Kenti'nde düzenlenen ve arkeo terapi kavramının işleneceği çalıştaya, 18 ülkeden 66 sanatçı katıldı.

Çalıştayın düzenleme kurulu başkanı ve koordinatörü Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Öz Çelikbaş, AA muhabirine, çalıştayda çok sayıda atölye olacağını söyledi.

Çalıştayın hibrit olacağını belirten Çelikbaş, "Çalıştay, hem online hem de yüz yüze olacak. Hem kültürel hem de sanatsal anlamda çalıştay hazırladık. Türkiye dahil 18 ülkeden katılımcılarımız var. Toplamda uluslararası katılımcılarımız fazla olmak üzere 66 kişiyiz. Tüm halkımıza açık etkinlik olacak." diye konuştu.

Çalıştaya Almanya'dan katılan ressam ve illüstratör Anais Perier de Türkiye'de bulunmaktan heyecan duyduğunu ifade etti.

Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirten Perier, "Farklı sanat pratiklerini böyle arkeolojik alanda deneyimleyeceğim için çok mutluyum." dedi.

Galler'den gelen Dorothy Spikes de "Böyle göz alıcı bir arkeolojik alanda bulunduğum için çok heyecanlıyım. Arkeoloji ve sanat bağıntılı farklı disiplinlerin olduğu çalıştayda bulunmak gerçekten çok heyecan verici." ifadesini kullandı.

Çalıştay, 31 Ağustos'ta sona erecek. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

