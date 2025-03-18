Karabük ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağıyor! Ekipler çalışmalara başladı

Kar yağışının ardından Keltepe Kayak Merkezi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.

KOCAELİ'DE KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Kocaeli'de Kartepe Kayak Merkezi ile Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda dün akşam etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri, karla kaplanan bölgede ulaşımda aksama yaşanmaması için küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri de güzergahı kullanacak sürücülere uyarılarda bulundu.

(AA)