Karabük’te 26 köy yolu ulaşıma kapandı

Karabük’te etkili olan kar yağışı nedeniyle 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karabük'te 26 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar yağılı nedeniyle merkez ilçede 4, Eflani’de 6, Eskipazar, Yenice ve Ovacık’ta 3, Safranbolu’da 7 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan 112 köy yolundan 86 yolun ulaşıma açıldığını, 26 köy yolunu da açma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve ulaşımın en kısa sürede sağlanması amacıyla, İl Özel İdaremize bağlı ekiplerimiz 29 iş makinesiyle gece gündüz demeden sahada görev yapmaktadır. Özellikle acil sağlık, güvenlik ve temel ulaşım ihtiyaçları önceliklendirilerek yürütülen çalışmalar, Valiliğimiz takip ve koordinasyonunda ilgili kurumlarınız tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızdan; kış şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, yapılan uyarılara riayet etmeleri, yayla ve yüksek kesimlere çıkmamaları ve zorunlu olmadıkça kapalı ve riskli yollara çıkmamaları önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: İHA

