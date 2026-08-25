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Karabük’te belediye otobüsü yayaya çarptı: 1 yaralı

Karabük’te belediye otobüsünün yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Karabük’te belediye otobüsü yayaya çarptı: 1 yaralı

Karabük’te belediye otobüsünün yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, T.U. idaresindeki Karabük Belediyesine ait 78 ABJ 392 plakalı toplu taşıma otobüsü, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde yaya geçidinden yolun karşısına geçen N.Ü.’ye çarptı.
Kazada yaralanan N.Ü., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaza çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Karabük’te belediye otobüsü yayaya çarptı: 1 yaralı 1

Karabük’te belediye otobüsü yayaya çarptı: 1 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük
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