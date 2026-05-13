Karabük’te çöken köy yolu yeniden ulaşıma açıldı

Karabük’te etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen yol çökmesinin ardından ulaşıma kapanan köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden geçici olarak ulaşıma açıldı.

Kentte dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle Tamışlar Köyü Aşağı Emiroğlu Mahallesi köy yolunda çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan Karabük İl Özel İdaresi ekipleri, yürütülen çalışmaların ardından yolu bugün itibarıyla geçici olarak ulaşıma açtı.

İl genelinde çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdüren ekiplerin, bölgede ulaşımın aksamaması için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.



