Karabük’te jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Karabük’te jandarma ekipleri tarafından 2 gün içinde düzenlenen üç ayrı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehir merkezinde gerçekleştirilen 3 ayrı faaliyette, şüpheli şahısların ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde aramalar yapıldı.
Yapılan aramalarda 119 adet sentetik ecza hap ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
