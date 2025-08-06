Karabük’te motosiklet hırsızlığının şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Üniversite Mahallesi Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı’nda yaşanan motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan ileri kolluk faaliyetleri ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucu olayın failinin, hırsızlık başta olmak üzere 14 suç kaydı bulunan S.H. olduğu belirlendi.

Kimliği tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

(İHA)