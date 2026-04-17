HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karabük’te narkotik operasyonları: 1 tutuklama

Karabük’te narkotik ekiplerince düzenlenen 8 ayrı uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik il genelinde 8 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 20 şahıs hakkında işlem yapılırken, 1 şahıs tutuklandı, 8 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yapılan operasyonlarda; 0,81 gram esrar, 207 grama eşdeğer olduğu değerlendirilen sentetik kannabinoid, 0,17 gram metamfetamin, 6,09 gram sentetik kannabinoid, 68 adet sentetik ecza hap, peçeteye emdirilmiş vaziyette 3,63 gram sentetik kannabinoid ile 4,64 gram (çoğaltıldığında 464 grama kadar elde edilebildiği değerlendirilen) sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Karabük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.