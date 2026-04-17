Karabük’te narkotik operasyonları: 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik il genelinde 8 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 20 şahıs hakkında işlem yapılırken, 1 şahıs tutuklandı, 8 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan operasyonlarda; 0,81 gram esrar, 207 grama eşdeğer olduğu değerlendirilen sentetik kannabinoid, 0,17 gram metamfetamin, 6,09 gram sentetik kannabinoid, 68 adet sentetik ecza hap, peçeteye emdirilmiş vaziyette 3,63 gram sentetik kannabinoid ile 4,64 gram (çoğaltıldığında 464 grama kadar elde edilebildiği değerlendirilen) sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.



