Karabük’te otomobilin çarptığı yaralı ayı tüneli birbirine kattı

Karabük’te otomobilin çarptığı ayı, tünelde başlayıp dere yatağında sona eren operasyonla ekipleri saatlerce peşinden koşturdu. Uyuşturucu iğnelere rağmen uzun süre bayıltılamayan yaralı ayı, tünelden kaçmayı başardıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Kaza, Karabük-Eskipazar kara yolu Cildikısık Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskipazar istikametine seyir halinde olan Nurettin Kurada idaresindeki 48 AG 818 plakalı otomobil, tünel girişinde aniden yola çıkan ayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan ayı, sürünerek Cildikısık Tüneli’nin ortasına kadar ilerledi.

İhbar üzerine olay yerine ilk olarak trafik polisleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, tünel içerisinde bulunan yaralı ayıya rağmen yeni bir kazanın yaşanmaması için sürücüleri durdurmadan, dikkatli ve kontrollü şekilde bölgeden geçmeleri yönünde uyardı. Daha sonra olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaralı ayıyı etkisiz hale getirmek için çalışma başlattı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin uyuşturucu iğnelerle müdahale ettiği ayı, uzun süre bayıltılamadı. Trafiğe kapatılan tünelden acı içinde çıkmaya çalışan ayı, zaman zaman milli parklar ekibinin aracına yönelerek saldırgan tavırlar sergiledi. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen tünelden kaçmayı başaran ayı, karşı şeride geçtikten sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Dere yatağında da bir süre hareket etmeyi sürdüren ayı, uzun uğraşların ardından bayıltıldı. Ayının, bulunduğu noktadan vinç yardımıyla güvenli bir şekilde çıkarılarak tedavi altına alınması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kazaya tanıklık eden Ferhat Şen, başka bir kazanın yaşanmaması için aracını ayının bulunduğu noktaya çektiğini belirterek, "Önümde seyreden araç ayıya çarptı. Hemen durup sürücünün yanına gittik. Sürücünün sağlık durumu iyiydi. Ayı ise yaralı halde tünelin içinde ilerlemeye başladı. Başka araçlar çarpmasın diye otomobilimi ayıya yakın bir noktaya çektim. O sırada ayı benim aracıma saldırdı. Allah’tan camlar kapalıydı. Açık olsaydı bana da zarar verebilirdi. Herkese geçmiş olsun" dedi.

Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, dere yatağındaki ayıyı vinç yardımıyla kurtarmak için çalışma başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır