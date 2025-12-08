Karabük’te vaşak ve yavrusu ile kurt, fotokapana yansıdı

Karabük’ün Ovacık ilçesinde kurulan fotokapana, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak ve yavrusu yansıdı.

Ovacık ilçesinde Ramazan Işık isimli vatandaş, evine yakın bölgeye gelen yaban hayvanlarını takip etmek için ormanlık alan içine fotokapan yerleştirdi.

Hem evinin etrafını hem de doğa gözlemi amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştiren Işık, bölgede yoğun olarak kurt ve domuzları kayda alırken, son günlerde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşakları da görüntüledi. İlk görüntüde fotokapana tek yansıyan vaşak, iki gün sonra aynı bölgede yavrusu ile gezerken görüntülere takıldı. Bölgede ayrıca yiyecek arayan kurt ve domuz sürüleri de fotokapana yansıdı.

Kaynak: İHA