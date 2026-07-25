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Karabük’te yeşil alanlar 18 binden fazla fidanla güçleniyor

Karabük Belediyesi tarafından yürütülen peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde kent genelinde 18 bin 600 ağaç, ağaççık ve çalı grubu dikildi.

Karabük’te yeşil alanlar 18 binden fazla fidanla güçleniyor

Karabük Belediyesi, yeşil alanları artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında park, refüj ve sosyal alanlarda peyzaj düzenlemelerini sürdürüyor.
Belediye tarafından yürütülen çalışmalarla 30 bin metrekare yeni çim alan oluşturulurken, 138 bin metrekare alanda çim biçimi gerçekleştirildi. Cadde ve refüjlerde 30 bin mevsimlik çiçek dikilirken, 18 bin 600 ağaç, ağaççık ve çalı grubu toprakla buluşturuldu. Ayrıca 9 bin metrekarelik refüj peyzajı ile 34 park ve sosyal tesisin düzenlemesi tamamlandı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Türkiye’nin orman varlığı bakımından en yeşil ilinde şehir merkezini de aynı anlayışla geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Başkan Çetinkaya, mahalleleri, caddeleri ve parkları daha yeşil, estetik ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, göreve geldikleri günden bu yana dikilen 18 binden fazla fidan ve düzenlenen parklarla vatandaşlara yeni yaşam alanları kazandırdıklarını kaydetti.
Belediye ekiplerinin kent genelindeki peyzaj, bakım ve ağaçlandırma çalışmalarını program dahilinde sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

Karabük’te yeşil alanlar 18 binden fazla fidanla güçleniyor 1

Karabük’te yeşil alanlar 18 binden fazla fidanla güçleniyor 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük fidan
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