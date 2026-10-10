Karabük’te zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, Fen İşleri mevkisinde meydana geldi. M. A. A. (19) idaresindeki otomobil, Ankara istikametinden Öğlebeli yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Otomobil, Karabük istikametinden Ankara yönüne ilerleyen N. Ç. (43) yönetimindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, aynı yönde ilerleyen M. R. Y. (32) idaresindeki hafif ticari araca da çarparak aracın yoldan çıkmasına neden oldu.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, tırın makaslaması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kazada üç araçta da maddi hasar meydana geldi. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır