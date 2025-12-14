Karabük’teki şüpheli ölümde 1 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, kentte kaldığı otelden hastaneye gitmek üzere ayrılan Abizer Yanar’dan bir daha haber alınamadı. Beraber yaşadığı S.Y.’nin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Yanar’a ait aracın Cumhuriyet Mahallesi ile Kapullu Mahallesi bağlantı yolunda olduğu tespit edildi.

Araç çevresinde yapılan aramalarda Yanar’ın, yakınlardaki ağaçlık alanda hareketsiz halde yattığı belirlendi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yanar’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk incelemelerde Yanar’ın vücudunda darp, kesici ya da delici alet yarasına rastlanmadı. Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında Yanar’ın, otelden ayrıldıktan sonra Y.A. ile ormanlık alanda buluştuğu belirlendi. Y.A. gözaltına alınırken, Yanar’ın buluşma sırasında fenalaşarak yaşamını yitirdiği ve şüphelinin olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır