HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Karabük’ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı.Safranbolu ilçesine yakın bin 700 rakımlı Sarıçiçek ve Ömür Ahmet Kıran mevkisi beyaz örtüyle kaplanırken, kar manzarası doğaseverleri ve macera tutkunlarını bölgeye çekti.

Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Karabük’ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı.

Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı 1

Safranbolu ilçesine yakın bin 700 rakımlı Sarıçiçek ve Ömür Ahmet Kıran mevkisi beyaz örtüyle kaplanırken, kar manzarası doğaseverleri ve macera tutkunlarını bölgeye çekti. Kar yağışını fırsat bilen offroad tutkunları, arazi araçlarıyla bölgeye gelerek karda sürüş yaptı ve kamp kurdu.

Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı 2

Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı bölgede soğuk havaya rağmen doğayla iç içe vakit geçiren vatandaşlar, karın keyfini çıkararak eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı 3
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da husumet kanlı bitti: 1 ağır yaralıSamsun’da husumet kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Eski Almanya Cumhurbaşkanı, İznik’in tarihine hayran kaldıEski Almanya Cumhurbaşkanı, İznik’in tarihine hayran kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Karabük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.