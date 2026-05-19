Karacabey’de aranan 4 hükümlü yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranması bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, Hınıs İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından hakkında yakalama emri bulunan ve 5 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen S.Y. ile 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan E.Y., R.Y. ve H.Y. isimli şahıslar gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Bursa
