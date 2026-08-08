Karacabey’de makilik alandaki yangın fabrikaya ulaşmadan söndürüldü

Bursa’nın Karacabey ilçesi Hayırlar Mahallesi’nde makilik alanda orman yangını çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Ekipler karadan müdahaleye başladı. Alevlerin büyüme riskine karşı tedbir amaçlı bir helikopter de bölgeye yönlendirildi. Yangının kontrol altına alınması için hem karadan hem de havadan müdahale edildi. Çevrede yaşayan vatandaşlar, yoğun duman nedeniyle tedirgin olurken, güvenlik güçleri bölgeye giriş çıkışları kontrol altına aldı. Bazı alanlarda alevlerin tarım alanlarına da sıçradığı görüldü. Makilik alandaki yangın bölgedeki bir fabrikaya sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır