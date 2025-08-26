HABER

Karacasu Kaymakamlığı orman yangını riskine dikkat çekti

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da etkisini sürdüren sıcak havalar sebebiyle orman yangını riskinin yüksek olduğuna dikkat çeken Karacasu Kaymakamlığı, ormanlara giriş yasağını hatırlatılarak vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Aydın Valiliğince ormanlık alanlara 1 Haziran itibari ile giriş yasaklanırken bu karar ve önlemlere aykırı davranan, mukavemet gösteren ya da uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74’ üncü maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ncı maddesi ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesine göre işlem yapılacağı duyurulmuştu. Karacasu Kaymakamlığı da son orman yangınlarına karşı vatandaşları uyararak, ormana giriş yasağı kararını hatırlattı. Karacasu Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada yangınlara karşı vatandaşların duyarlı olmaları istenerek, "Ormanlar emanetimiz. Ormanlara izinsiz giriş yasaktır. Ateş, anız veya bahçe atığı yakmak yasaktır. Kolluk birimlerimiz denetimde. Dronlarla 7/24 kontrol sağlanmaktadır. Lütfen kurallara uyalım. Bir ağaç, bir orman, bir hayat demektir" ifadeleri yer aldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

