Karacasu’da kan bağışı kampanyası düzenlenecek

Aydın’ın Karacasu ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Karacasu Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, 25 Ağustos Pazartesi günü 11.00 - 18.00 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanı’nda kan bağışı kampanyası gerçekleştirileceği duyuruldu. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların tok karnına gelmeleri ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerektiği hatırlatıldı. ’Kan bağışı hayat kurtarır’ vurgusuyla yapılan çağrıda, tüm Karacasu halkı kampanyaya davet edilirken, "Birbirimize candan bağlıyız. Sen de kan bağışçımız ol, ihtiyacı olan milyonları hayata bağlayalım. Bir ünite kan, üç can demek" ifadelerine yer verildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

