Karaciğeri solda, kalbi sağda! Dünyada sadece 30 kişide görülen nadir hastalık: Situs Inversus’la mücadelede Tıp literatürüne girdi

Denizli’de yaşayan 29 yaşındaki Yiğithan Say, iç organlarının ters yerleşimli olduğu nadir bir anatomik yapıya rağmen tüp mide ameliyatı olarak fazla kilolarından kurtuldu.

"Situs inversus totalis" adı verilen bu durum, dünya genelinde yalnızca her 100 bin kişiden birinde görülüyor.

Zorlu anatomik yapıya rağmen ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Obezite Cerrahı Op. Dr. İbrahim Ekiz, Say’ı sağlığına kavuşturarak dünya tıp literatüründe yer alan 30 vakadan birine imza attı.

"DAHA AZ YİYİP, AYNI HAZZI ALABİLİYORUM"

Organlarının ters bölgede bulunduğunu bebekken öğrendiğini ifade eden Yiğithan Say ise, "29 yıldır bu şekilde hayatıma devam ediyorum. Çocukken ilk duyduğumda konuyu idrak edememiştim ve sonrasında durumun ne kadar olduğunu anladım. Fakat hiçbir engel ve kısıtlama olmadan hayatımı normal insanlar gibi sürdürüyorum. Diğer insanlardan tek farkım, organların ters. Situs inversus totalis tanım nedeniyle birçok hastane ameliyatımı gerçekleştirmekte tereddüt etti. Ancak Op. Dr. İbrahim Ekiz bana deneyimiyle güven verdi ve başarılı bir operasyon geçirdim. Ameliyattan sonra hiç ağrı veya sızı yoktu. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Ameliyattan sonra beslenme alışkanlıklarım bir süreliğine değişti. Sıvı diyeti, sıvı dönemi ve katıya geçiş olmak üzere 3 aşamalı bir beslenme programı uyguladım. Şu an yavaş yaş eski beslenme alışkanlıklarıma dönmeye başlıyorum. Eskiye göre daha az yiyorum ama doygunluk hissim yerinde ve yemeklerden aynı hazzı alabiliyorum" dedi.

"DÜNYA LİTERATÜRÜNDE 30 HASTADAN BİRİ OLDU"

Situs inversus durumunun, cerrahi müdahalelerde özellikle laparoskopik işlemlerde önemli zorluklar oluşturduğunu belirten Obezite Cerrahı Op. Dr. İbrahim Ekiz, vakaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yiğithan dünya geleninde 100 bin kişide 1 görülen bir duruma sahip yani tüm organları ayna görüntüsünde tam ters yerde. Obezite ameliyatları sık yaptığımız, hastanemizde hemen her gün 6-7 vaka gerçekleştirdiğimi bir durum ama Yiğithan benim ilk deneyimim oldu. Tamamen organları ter olan bir kişiye yapılan obezite cerrahisi olarak, dünyada literatüründe 30’a yakın hasta bildirilmiş. Situs inversus hastalarında cerrahi müdahaleler, klasik anatomiden tamamen farklı bir bakış açısı gerektiriyor. Laparoskopik girişimler için her adımın önceden iki kez planlanması gerekiyor. Ancak doğru ekip ve donanımla bu tarz özel durumları başarıyla yönetmek mümkün" dedi.

Situs inversuslu hastalarda yapılan bariatrik cerrahilerin dünya genelinde sayılı merkezlerde gerçekleştirildiğine işaret eden Op. Dr. İbrahim Ekiz, Türkiye’de bu tür vakaların azlığı nedeniyle gerçekleştirilen ameliyatın daha da dikkat çekici olduğu vurguladı.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır