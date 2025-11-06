HABER

Karadağ'ın vize uygulaması uçuşları iptal ettirdi

Karadağ'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize rejimi serbestliğini askıya alması uçuşlara da yansıdı. Yolcu sayısındaki ciddi düşüş nedeniyle Pegasus Havayolları Ankara ve İzmir'den Podgorica'ya yapılan seferleri iptal etmek zorunda kaldı.

Karadağ’da yaşanan olayların ardından Türk vatandaşları 30 Ekim tarihi itibariyle vizeye tabii tutulmaya başlandı. Daha önce Türk pasaportuyla Karadağ’a giden Türk vatandaşları alınan karar doğrultusunda vize alabilmek için Karadağ’ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapılabilecek.

ANKARA VE İZMİR'DEN YAPILACAK SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Vize zorunluluğu nedeniyle bu ülkeye yapılan uçuşlarda yolcu sayılarında da ciddi düşüşler görülmeye başlandı. Bu sebeple Pegasus Havayolları Ankara ve İzmir’den Podgorica’ya yapılan seferleri iptal etmek zorunda kaldı. Havayolu şirketi sadece İstanbul’dan uçuşlarını gerçekleştiriyor.

Havayolu şirketi uçuş seferlerinin yolcuların ihtiyaçları ve pazar koşulları doğrultusunda sürekli olarak gözden geçirilmekte olduğunu belirtti.

(DHA)

06 Kasım 2025
06 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
Vize Karadağ pasaport
