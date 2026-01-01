HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Karadeniz'deki 3 ilde 233 köy yolu ulaşıma kapandı

Gümüşhane, Giresun ve Artvin'de kar dolayısıyla 233 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri iş makineleri yardımıyla yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Karadeniz'deki 3 ilde 233 köy yolu ulaşıma kapandı

Gümüşhane'de kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkezde 42, Şiran'da 45, Kürtün'de 15, Kelkit ve Torul ilçelerinde ise 8'er olmak üzere 118 köy yolu ulaşıma kapandı.

GİRESUN

Giresun'da da kar hayatı olumsuz etkiledi.

Alucra'da 36, Çamoluk'ta 22, Şebinkarahisar'da 16, Dereli'de 11 ve Yağlıdere ilçesinde 4 olmak üzere 89 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yollarda karla mücadele çalışması yapıyor.

ARTVİN

Artvin'de ise 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

Beyaza bürünen şehir merkezinin yanı sıra Ardanuç, Şavşat, Borçka ve Murgul ilçesinde zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kar nedeniyle Şavşat'ta 15, Ardanuç'ta 8, Borçka ilçesinde 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolları açmak için İl Özel İdaresinin 220 personeli, 97 araç ve iş makinesiyle karla mücadeleye devam ediyor.

Trabzon ve Ordu'da da kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kars-Digor kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyorKars-Digor kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
Türkiye'de 2025'te balık üretiminde cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldıTürkiye'de 2025'te balık üretiminde cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Karadeniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar, fırtına, çığ… Türkiye buz kesiyor ama İstanbul’da sürpriz var!

Kar, fırtına, çığ… Türkiye buz kesiyor ama İstanbul’da sürpriz var!

İsviçre'de kayak merkezinde patlama! Çok sayıda ölü var

İsviçre'de kayak merkezinde patlama! Çok sayıda ölü var

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.