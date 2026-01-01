Karadeniz'deki 3 ilde 233 köy yolu ulaşıma kapandı

Gümüşhane'de kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkezde 42, Şiran'da 45, Kürtün'de 15, Kelkit ve Torul ilçelerinde ise 8'er olmak üzere 118 köy yolu ulaşıma kapandı.

GİRESUN

Giresun'da da kar hayatı olumsuz etkiledi.

Alucra'da 36, Çamoluk'ta 22, Şebinkarahisar'da 16, Dereli'de 11 ve Yağlıdere ilçesinde 4 olmak üzere 89 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yollarda karla mücadele çalışması yapıyor.

ARTVİN

Artvin'de ise 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

Beyaza bürünen şehir merkezinin yanı sıra Ardanuç, Şavşat, Borçka ve Murgul ilçesinde zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kar nedeniyle Şavşat'ta 15, Ardanuç'ta 8, Borçka ilçesinde 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolları açmak için İl Özel İdaresinin 220 personeli, 97 araç ve iş makinesiyle karla mücadeleye devam ediyor.

Trabzon ve Ordu'da da kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır