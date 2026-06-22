Karadeniz'de seyreden gemiye saldırı: İçinde Türkler de vardı!

Karadeniz'de Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla çatışmalar sürüyor. Ukrayna, Rusya'nın gece saatlerinde ülkesine doğru hareket eden ticari gemileri hedef aldığını açıkladı.

"PANAMA BAYRAKLI GEMİDE YANGIN ÇIKTI"

Ukrayna'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar ve Bölgeleri Geliştirme Bakanı Oleksiy Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'ya doğru hareket eden sivil gemilere saldırı düzenlediğini belirtti.

Bakan Kuleba, "Ukrayna limanlarına giden 2 sivil ticari gemi, 22 Haziran gecesi Rus insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradı. İHA saldırısı, Panama bayraklı bir gemide yangın çıkmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

ARALARINDA TÜRKLER DE VAR

Saldırıya uğrayan Panama bandıralı gemide aşçı olarak görev yapan 58 yaşındaki bir Mısır vatandaşının hayatını kaybettiğini aktaran Kuleba, "Aralarında Türkiye ve Hindistan vatandaşlarının da bulunduğu 8 denizci, cankurtaran botuyla tahliye edilmek zorunda kaldı." ifadesine yer verdi.

RUSYA'YA SERT TEPKİ

Rusya'nın bu gece Palau ve Belize bayraklı gemilere de saldırdığını kaydeden Kuleba, bunun, "Rusya'nın işlediği bir savaş suçu" olduğunu vurguladı.

GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI

Kuleba, gemilere yapılan saldırıya ait olduğu belirtilen bir görüntü de paylaştı.

Kaynak: AA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır