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Karadeniz Ereğli’de yasak dönüş kazaya neden oldu

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, dönüş yapılmasının yasak olduğu noktada manevra yapmak isteyen otomobil ile kurye motosikleti çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Karadeniz Ereğli’de yasak dönüş kazaya neden oldu

Edinilen bilgilere göre kaza, Müftü Mahallesi Nimet Hoca Sokak ile Meydanbaşı istikametinde meydana geldi. Kenan P. yönetimindeki otomobil, Nimet Hoca Sokak’tan Meydanbaşı yönüne ilerlediği sırada dönüşün yasak olduğu noktadan cadde istikametine geçmek istedi.

Bu sırada Meydanbaşı yönünden çarşı istikametine seyir halinde bulunan Mert Kırand’ın kullandığı kurye motosikleti, otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kırand’ın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Otomobil sürücüsü Kenan P. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Zonguldak
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