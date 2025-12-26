HABER

Karadeniz’de fırtına alarmı

Karadeniz’de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Samsun, Sinop ve Ordu kıyıları için deniz uyarısı yapıldı. Yetkililer, özellikle balıkçılar ve deniz ulaşımını kullanacaklar için dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Batı ve Doğu Karadeniz’de rüzgârın bugün doğu ve güneydoğu yönlerden, akşam saatlerinden itibaren ise batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Uyarının 26 Aralık saat 21.00 ile 27 Aralık saat 11.00 arasında geçerli olduğu belirtilirken, fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği ifade edildi. Yetkililer, muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

