Karadeniz’den çıkartılan beyaz kum midyesine sıkı denetim

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinden çıkartılan beyaz kum midyeleri, ekipler tarafından denetleniyor.Karadeniz’den çıkartılan beyaz kum midyeleriyle ilgili İnebolu Kaymakamlığı ile İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkı denetim uygulanıyor.

Karadeniz’den çıkartılan beyaz kum midyeleriyle ilgili İnebolu Kaymakamlığı ile İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkı denetim uygulanıyor. Kastamonu’nun Doğanyurt ve Çatalzeytin hattında çıkartılan kum midyeleri, İnebolu ilçesindeki limandan kamyonlara yüklenerek fabrikalara gönderiliyor. İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kıyıya çıkartılan midyelerin boy ölçümlerini yaparak yasal sınıra uyup uymadığını denetliyor.

Çıkartılan midyelerin Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul’da bulunan fabrikalara gönderildiği ve işlendikten sonra İtalya’ya ihraç edildiği öğrenildi. Kastamonu’da şu anda kadar bin 400 ton beyaz kum midyesinin karaya çıkartıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

