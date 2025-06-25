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Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 20. yılında mezarı başında anıldı

"Şair ceketli çocuk" olarak tanınan sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 20. yılında memleketi Artvin'in Hopa ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Karadenizli sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 20. yılında mezarı başında anıldı

Karadeniz müziğini geniş kitlelere tanıtan sanatçılardan olan Koyuncu için Yeşilköy köyündeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Kanser nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden Koyuncu'yu anmak için farklı şehirlerinden gelenler, sanatçının mezarına karanfil bıraktı, dua etti.

Törene, Kazım Koyuncu'nun annesi Hüsniye, kardeşleri Oğuz, Hüseyin ve Niyazi Koyuncu ile ablası Canan Erdem'in yanı sıra CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ersin Köymen ve sevenleri katıldı.

Milletvekili Ocaklı, Kazım Koyuncu'nun toplumun büyük bir değeri olduğunu belirterek, "Biz, Kazım'ın doğum tarihini biliyoruz, ölüm tarihi olmayacak. İyi ki hayatımıza girdiler, iyi ki bu gezegene nota, barış ve şiir bıraktılar." dedi.

Utku Cihan da "Kazım'ın felsefesini, yaşamını anlayan, onun müziği ile yol haritasını çizen çocuklar ve gençlik yaratmak için bu etkinlikleri yapıyoruz." diye konuştu.

Şair ve yazar Sunay Akın ise "Ben 20 yıldır nereye gittiysem Kazım'ı hep yanımda hissettim. Bunu da bana hissettiren Kazım Koyuncu'nun ölümsüz eserleridir." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Kazım Koyuncu
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