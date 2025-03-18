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  4. Karagöz uzaya çıktı Osmangazililer bilimle buluştu...

Karagöz uzaya çıktı Osmangazililer bilimle buluştu...

18.03.2025 08:20
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18.03.2025 08:20
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Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini bilimle buluşturdu. "Karagöz'ün Uzay Yolculuğu" adlı gölge oyunu, bu yılki Ramazan etkinliklerinin bir parçası olarak sahneye taşındı. İzleyiciler, Karagöz ve Hacivat'ın uzayda maceralarına tanık olurken, bilim tutkunları da Osmangazi Meydanı'nda kurulan teleskoplarla gökyüzü gözlemi yapma fırsatı buldu. Jüpiter, Satürn ve Ay, amatör astronomi meraklılarının dikkatli bakışlarıyla daha yakından keşfedildi.

Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayının manevi havasına uygun olarak düzenlediği etkinlikte, "Karagöz'ün Uzay Yolculuğu" adlı gölge oyununu sahneledi. Etkinlik, izleyicilere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sundu. Aynı zamanda bilim meraklıları, Osmangazi Meydanı'na kurulan teleskoplarla gökyüzünü keşfederek Jüpiter, Satürn ve Ay'ı yakından gözlemleme fırsatı buldu.

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Osmangazi Belediyesi, Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Osmangazili vatandaşları bilim dolu bir buluşmada bir araya getirdi. Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü'yle ortaklaşa düzenlenen bilim buluşmalarının 8'incisi Osmangazi Gösteri Merkezi ve Osmangazi Meydanı'nda gerçekleştirildi.

‘KARAGÖZ BİLİM İNSANI OLSAYDI' TEMASI

‘Karagöz Bilim İnsanı Olsaydı' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, ilk olarak Hayali Tayfun Özeren tarafından "Karagöz'ün Uzay Yolculuğu" isimli gölge oyunu sahnelendi. Emekli Bürokrat Vedat Atacan, "Karagöz Neden Bilim İnsanı Değildi?" isimli sunumunu gerçekleştirdi. Amatör astronom Tolga Dıraz ise gece gözlemi yapılan gök cisimleri hakkında bilgiler verdi. Etkinliğe katılanlar Karagöz gölge oyunuyla keyifli anlar yaşarken, alanında uzman hocalar tarafından verilen eğitimlerle bilim dolu bir gece geçirdi. Katılımcılar etkinlikte Jüpiter, Satürn ve Ay'ı gözlemleme imkanı buldu.

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"BİLİMİN OLUŞMASINDA ETKİLİ OLAN ŞEHİRLERİN KÖKÜ ANADOLU'DUR"

Emekli Bürokrat Vedat Atacan ise, "Mezopotamya ve Mısır günümüz medeniyetinin beşiğidir. Bilimimizin kökenleri 5 bin yıl önceye, bu iki medeniyete kadar uzanır. Eğer bir kişi, bilimsel bir toplantıda ben Yunan medeniyetinden konuşuyorum diyorsa bilin ki o kişi Anadolu medeniyetini anlatıyordur. Bir kişi Roma medeniyeti üzerine konuşacağım dediğinde, onun sözlerinin hepsinde Truva, Çatalhöyük, Nusaybin ve Harran'ın izi vardır. Yani kökü Anadolu'dur. Bilimin oluşmasında etkili olan şehirler ise şu şekildedir; Atina, Konstantinopolis (İstanbul), İskenderiye, Edessa (Şanlıurfa), Antakya, Harran, Nusaybin, Humus ve Bağdat ismi vardır" dedi.

"KEŞKE KARAGÖZ, BİLİM İNSANI OLSAYDI"

Osmangazili bilimseverlerle 8'inci kez bir araya geldiklerini ifade eden Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkan, "Bu buluşmamızda Ramazan ayının anlamıyla özdeşleştireceğimiz Karagöz üzerinden bir tema kurduk. Bir özlemi ifade etmek istiyoruz. Karagöz'ün yaşadığı dönemde Batı'da henüz matbaa keşfedilmemişti ve coğrafi keşifler yapılmamıştı. Ancak o dönemde toplumumuz dünya ölçeğinde en ileride toplumlardan biriydi. Bizler bu etkinlikte halkı bilimle buluştururken bu soruyu düşündürmek istedik. Diyoruz ki keşke Karagöz, bilim insanı olsaydı. Bu temayla bir etkinlik kurguladık. Geleneksel olarak bir Karagöz gösterisi, gerçekleştirdik. Bu gösteride de bilim temalı bir oyun sergiliyoruz. Hayali Tayfun Özeren, sanatçımız bu konuda bize destek oldu. Yaptığımız gözlem ilgili gezegenlerin bilgisini arkadaşlarımız paylaştı. Sunumların ardından bilim meydanı olmasını istediğimiz Osmangazi Meydanı'nda teleskopla vatandaşların katılımıyla gözlem yaptık" dedi.

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Etkinliğe katılan Osmangazililer, bu unutulmaz bilim dolu geceyi bir arada geçirme fırsatı sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkürlerini ilettiler.

(İHA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uzay gökyüzü teleskop bilim şenliği osmangazi belediyesi
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