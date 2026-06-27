HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karakol yoluna park edilen araçlar çekiciyle kaldırıldı

Kilis’te Öncüpınar Gümrük Lojmanları arkasında bulunan Öncüpınar Hudut Karakolu yolunda park yasağına rağmen bırakılan araçlar nedeniyle görevli araçların geçişi aksadı. Uyarılara rağmen kaldırılmayan araçlar çekiciyle kaldırılırken, vatandaşlara park yasağına uyulması çağrısı yapıldı.

Karakol yoluna park edilen araçlar çekiciyle kaldırıldı

Kilis’te, Öncüpınar Gümrük Lojmanları’nın arkasında bulunan Öncüpınar Hudut Karakolu yolunda park yasağına rağmen araçlarını yol üzerine bırakan sürücüler hakkında işlem yapıldı.

İl Trafik Komisyonu kararıyla, karakola giriş ve çıkış yapan görevli araçların geçişini engellediği gerekçesiyle park yasağı uygulanan bölgede yapılan denetimlerde yol üzerine park edilmiş 9 sivil araç tespit edildi.

Karakol yoluna park edilen araçlar çekiciyle kaldırıldı 1

Araçlardan 4’ünün sahiplerine ulaşılarak araçlarını kaldırmaları sağlanırken, diğer araçlar ise yapılan bildirimlere rağmen kaldırılmadığı için çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yetkililer, söz konusu yolun park yasağı kapsamında olduğunu belirterek vatandaşların araçlarını bu bölgeye kesinlikle bırakmamaları gerektiğini vurguladı. Açıklamada, park edilen araçların karakola giriş çıkış yapan görevli araçları engellediği, bunun da muhtemel olumsuzluklara ve kazalara neden olabileceği ifade edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı yakalandıUluslararası uyuşturucu kaçakçısı yakalandı
Çeşme’deki yangın kontrol altındaÇeşme’deki yangın kontrol altında

Anahtar Kelimeler:
Kilis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD üslerine misilleme! “Pişman olacaklar”

İran'dan ABD üslerine misilleme! “Pişman olacaklar”

Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Kulüpler Birliği'nde büyük kavga! Yüksel Yıldırım salondan çıkarıldı: Seni buraya gömerim

Kulüpler Birliği'nde büyük kavga! Yüksel Yıldırım salondan çıkarıldı: Seni buraya gömerim

Son anlarını anlattı: 'Kalbi yorulmuştu' Dikkat çeken vasiyet açıklaması

Son anlarını anlattı: 'Kalbi yorulmuştu' Dikkat çeken vasiyet açıklaması

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Dilden sucuk, sakatattan kıyma yaptılar! Bakanlık ifşaladı

Dilden sucuk, sakatattan kıyma yaptılar! Bakanlık ifşaladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.