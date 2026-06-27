Karakol yoluna park edilen araçlar çekiciyle kaldırıldı

Kilis’te, Öncüpınar Gümrük Lojmanları’nın arkasında bulunan Öncüpınar Hudut Karakolu yolunda park yasağına rağmen araçlarını yol üzerine bırakan sürücüler hakkında işlem yapıldı.

İl Trafik Komisyonu kararıyla, karakola giriş ve çıkış yapan görevli araçların geçişini engellediği gerekçesiyle park yasağı uygulanan bölgede yapılan denetimlerde yol üzerine park edilmiş 9 sivil araç tespit edildi.

Araçlardan 4’ünün sahiplerine ulaşılarak araçlarını kaldırmaları sağlanırken, diğer araçlar ise yapılan bildirimlere rağmen kaldırılmadığı için çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yetkililer, söz konusu yolun park yasağı kapsamında olduğunu belirterek vatandaşların araçlarını bu bölgeye kesinlikle bırakmamaları gerektiğini vurguladı. Açıklamada, park edilen araçların karakola giriş çıkış yapan görevli araçları engellediği, bunun da muhtemel olumsuzluklara ve kazalara neden olabileceği ifade edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır