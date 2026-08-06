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Karakola gidip yardım istedi, 9 gün sonra öldürüldü: Nilda Müge cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul'un Şişli ilçesinde Nazir Ilgın'ın (35) 26 yaşındaki eski kız arkadaşı Nilda Müge Şahin'i eczane önünde silahla vurarak öldürmesi cinayetinde dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Genç kadının olaydan 9 gün önce tehdit edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu, şüpheli hakkında koruma kararı çıkarıldığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmış. Kahreden olayın görüntüleri de ortaya çıktı.

Nilda Müge Şahin, 27 Temmuz’da Şişli Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine başvurarak eski erkek arkadaşının kendisini tehdit ettiğini bildirdi. Şikayetin ardından şüpheli hakkında koruma kararı çıkarıldı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aradan 9 gün geçti; Şahin, kardeşinin ilaç almasını beklediği eczanenin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Karakola gidip yardım istedi, 9 gün sonra öldürüldü: Nilda Müge cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı 1

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında Mecidiyeköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız kardeşini hastaneye götüren Nilda Müge Şahin, dönüşte nöbetçi eczaneden ilaç almak için durdu. Kız kardeşinin ilaç almasını beklediği sırada motosikletle olay yerine gelen eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın, kadının önünü keserek silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Karakola gidip yardım istedi, 9 gün sonra öldürüldü: Nilda Müge cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı 2

CİNAYETTEN 9 GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ; ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMIŞ

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilere göre, Nilda Müge Şahin ile Nazir Ilgın’ın 1 yıl sevgili olduğu, yaklaşık 4 ay önce de ayrıldıkları öğrenildi. Ayrılığı kabullenemediği öne sürülen Ilgın’ın genç kadını uzun süredir tehdit ettiği, bunun üzerine Nilda Müge Şahin’in 27 Temmuz’da Şişli Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne giderek şikayetçi olduğu belirtildi. Şikayet üzerine şüpheli hakkında koruma kararı çıkarıldığı, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ilgın’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Karakola gidip yardım istedi, 9 gün sonra öldürüldü: Nilda Müge cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı 3

14 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞ

Diğer yandan Nazir Ilgın’ın, 2021 yılında Beşiktaş’ta hemşire C.G.’yi bıçakla yaraladığı saldırı nedeniyle 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiği öğrenildi.

Karakola gidip yardım istedi, 9 gün sonra öldürüldü: Nilda Müge cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı 4

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cinayete ilişkin ise güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kaldırımda bekleyen Nilda Müge Şahin’in yanına motosikletle gelen şüphelinin silahla ateş ettiği anlar yer alıyor. Görüntülerde genç kadının yere yığıldığı ve kız kardeşinin panikle ablasının yanına koştuğu anlar da görülüyor.

Karakola gidip yardım istedi, 9 gün sonra öldürüldü: Nilda Müge cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı 5

Karakola gidip yardım istedi, 9 gün sonra öldürüldü: Nilda Müge cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı 6

Karakola gidip yardım istedi, 9 gün sonra öldürüldü: Nilda Müge cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı 7
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet
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