Google Assistant için yolun sonu: Geri dönüş olmayacak

Google, Google Assistant’ın mobil cihazlarda kullanımına son verileceğini açıkladı. Şirket, Android’deki asistan deneyiminin artık yeni nesil yapay zekâ destekli Gemini olduğunu bildirdi.

Google Assistant erişiminin kaldırılmasına 4 Eylül 2026’da başlanacak. Google’a göre sürecin tüm kullanıcılara ulaşması birkaç hafta sürebilecek.

Erişim kaldırıldıktan sonra kullanıcılar telefonlarında, tabletlerinde ve eşleştirilmiş cihazlarında Google Assistant’ı kullanamayacak veya yeniden Assistant’a geçemeyecek.

TELEFONLARIN YANI SIRA SAATLER VE ANDROİD AUTO DA ETKİLENECEK

Kaldırma süreci yalnızca Android telefon ve tabletlerle sınırlı olmayacak. Wear OS işletim sistemli saatler, kulaklıklar ve kullanıcının mobil cihazı üzerinden çalışan Android Auto sistemli araçlar da değişiklikten etkilenecek.

Gemini uygulamasında şu anda “Google Assistant’a geç” seçeneği bulunmaya devam ediyor. Ancak Assistant erişimi kaldırılan kullanıcılar eski asistana geri dönemeyecek.

BİR İSTİSNA VAR

Google built-in sistemine sahip otomobillerde Google Assistant, 4 Eylül 2026’dan sonra da çalışmaya devam edecek.

Google’ın açıklaması şimdilik diğer cihaz türlerini kapsamıyor. Şirket daha önce Gemini’ın Google TV cihazları ile Google Home hoparlör ve akıllı ekranlarına geleceğini belirtmişti.

Bağlantı istasyonuna takılı Pixel Tablet’in Gemini’a ne zaman geçeceği ise henüz belli değil.

2025'TEN 2026’YA ERTELENMİŞTİ

Google Assistant’ın mobil cihazlardaki kullanımının başlangıçta 2025’in sonunda sona erdirilmesi planlanıyordu. Bu takvim daha sonra 2026’ya uzatıldı.

Google, kullanıcılara gönderdiği mesajda sorunsuz bir geçiş sağlamaya kararlı olduğunu ve Gemini’ın daha yetenekli ve faydalı bir asistan deneyimi sunacağından emin olduğunu ifade etti. (Kaynak: 9to5google)