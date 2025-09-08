Karakola saldıran 16 yaşındaki Eren Bigül'ün paylaşımı ortaya çıktı! "Birazdan iştişhad yapacağım ve şehid olacağım"

Balçova'da yer alan Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekli saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis şehit olurken, aralarında vatandaşların da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Saldırıda polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Silah seslerini duyan Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ise lojmandan inerek saldırganla çatıştı. Aydemir de saldırıda şehit düştü. Yaşanan olay sonrası lise 3 öğrencisi saldırgan Eren Bigül'ün saldırı öncesinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar!

NE OLMUŞTU?

Polis merkezinin bulunduğu sokakta oturan saldırgan elindeki pompalı tüfekle polis merkezine doğru ateş açtı. Bu sırada karakolun önünde bulunan polis memuru Hasan Akın şehit olurken, polis memuru Ömer Amila da boyun bölgesinden yaralandı. Olay yerine gelen polis memuru Murat Dağlı ise bacağından yaralandı.

Öte yandan polis merkezinin üzerinde bulunan lojmanda oturan Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ise silah seslerinin ardından aşağıya indi. Saldırganla çatışmaya giren Muhsin Aydemir de şehit düştü.

Saldırının ardından ikametine doğru kaçmaya çalışan Eren Bigül, görevli polisler tarafından yakalandı. Ayrıca saldırganın öldüğü iddiaları kısa sürede gündem oldu. Bu iddia İçişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı.

PAYLAŞIM YAPMIŞ: "BİRAZDAN ŞEHİT OLACAĞIM"

Bigül'ün saldırı öncesinde yaptığı paylaşım ortaya çıktı.

İşte o paylaşım: