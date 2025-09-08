HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Karakola saldıran 16 yaşındaki Eren Bigül'ün paylaşımı ortaya çıktı! "Birazdan iştişhad yapacağım ve şehid olacağım"

İzmir'in Balçova ilçesinde polis karakoluna pompalı tüfekle saldırı düzenleyen 16 yaşındaki şüpheli 2 polisimizi şehit ederken 6 kişiyi ise yaralamıştı. Saldırgan Eren Bigül'ün hain saldırısı öncesi paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Bigül'ün paylaşımında, "Birazdan iştişhad yapacağım ve şehid olacağım inşaallah" dediği görüldü. İşte o paylaşımın devamı!

Karakola saldıran 16 yaşındaki Eren Bigül'ün paylaşımı ortaya çıktı! "Birazdan iştişhad yapacağım ve şehid olacağım"
Doğukan Akbayır

Balçova'da yer alan Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekli saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis şehit olurken, aralarında vatandaşların da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Saldırıda polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Silah seslerini duyan Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ise lojmandan inerek saldırganla çatıştı. Aydemir de saldırıda şehit düştü. Yaşanan olay sonrası lise 3 öğrencisi saldırgan Eren Bigül'ün saldırı öncesinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar!

Karakola saldıran 16 yaşındaki Eren Bigül ün paylaşımı ortaya çıktı! "Birazdan iştişhad yapacağım ve şehid olacağım" 1

NE OLMUŞTU?

Polis merkezinin bulunduğu sokakta oturan saldırgan elindeki pompalı tüfekle polis merkezine doğru ateş açtı. Bu sırada karakolun önünde bulunan polis memuru Hasan Akın şehit olurken, polis memuru Ömer Amila da boyun bölgesinden yaralandı. Olay yerine gelen polis memuru Murat Dağlı ise bacağından yaralandı.

Karakola saldıran 16 yaşındaki Eren Bigül ün paylaşımı ortaya çıktı! "Birazdan iştişhad yapacağım ve şehid olacağım" 2

Öte yandan polis merkezinin üzerinde bulunan lojmanda oturan Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ise silah seslerinin ardından aşağıya indi. Saldırganla çatışmaya giren Muhsin Aydemir de şehit düştü.

Karakola saldıran 16 yaşındaki Eren Bigül ün paylaşımı ortaya çıktı! "Birazdan iştişhad yapacağım ve şehid olacağım" 3

Saldırının ardından ikametine doğru kaçmaya çalışan Eren Bigül, görevli polisler tarafından yakalandı. Ayrıca saldırganın öldüğü iddiaları kısa sürede gündem oldu. Bu iddia İçişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı.

Karakola saldıran 16 yaşındaki Eren Bigül ün paylaşımı ortaya çıktı! "Birazdan iştişhad yapacağım ve şehid olacağım" 4

PAYLAŞIM YAPMIŞ: "BİRAZDAN ŞEHİT OLACAĞIM"

Bigül'ün saldırı öncesinde yaptığı paylaşım ortaya çıktı.

İşte o paylaşım:

Karakola saldıran 16 yaşındaki Eren Bigül ün paylaşımı ortaya çıktı! "Birazdan iştişhad yapacağım ve şehid olacağım" 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA: Akademisyen ve TV yorumcusu Emrah Gülsunar gözaltına alındı! SON DAKİKA: Akademisyen ve TV yorumcusu Emrah Gülsunar gözaltına alındı!
İzmir’deki karakol saldırısı sonrası Bahçeli’den net mesajİzmir’deki karakol saldırısı sonrası Bahçeli’den net mesaj

Anahtar Kelimeler:
İzmir karakol saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmir saldırganı yakalandı! Saldırgana müdahale eden mahalleli o anları anlattı: 'Üzerine çullanıp polislere teslim ettik'

İzmir saldırganı yakalandı! Saldırgana müdahale eden mahalleli o anları anlattı: 'Üzerine çullanıp polislere teslim ettik'

Gürsel Tekin, il binası önünde! Dikkat çeken plaka detayı

Gürsel Tekin, il binası önünde! Dikkat çeken plaka detayı

Sahnede bir anda dondu kaldı! Zor anlar yaşadı

Sahnede bir anda dondu kaldı! Zor anlar yaşadı

'Gram altında bu rakamı telaffuz etmek kaçınılmaz'

'Gram altında bu rakamı telaffuz etmek kaçınılmaz'

Gürsel Tekin polis eşliğinde binaya giriyor

Gürsel Tekin polis eşliğinde binaya giriyor

İzmir'deki karakol saldırısının tüm ayrıntıları ortaya çıktı

İzmir'deki karakol saldırısının tüm ayrıntıları ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.