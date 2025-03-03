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Karaman'da 150 yıllık gelenek uzun kuyruklar oluşturuyor

03.03.2025 11:44
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Karaman'da vatandaşlar Ramazan ayının vazgeçilmezi tahinli pideden alabilmek için fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Karaman'da 150 yıllık gelenek uzun kuyruklar oluşturuyor

Geçtiğimiz yıl Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescil belgesi alarak şehrin 14. tescilli ürünü olan 'Karaman Rahinli Pidesi'nden alabilmek için bekleyen vatandaşlar metrelerce uzayan kuyruk oluşturdu.Fırına tahinli pide almaya gelen vatandaşlar fırının önünde iftara saatler kala beklemeye başladı.

"EŞİM İÇİN TAHİNLİ PİDE SIRASINA GİRDİM"

Tahinli pide almak için gelen Berkay Yılmaz, "Tahinli pide alabilmek için 2 buçuk saat bekledim. Ramazan'ın ilk günleri heyecanlıyız" derken, Gökhan Fidan isimli vatandaş ise "Sıra çok uzun. İftardan önce sıra gelirse güzel olur. Ben aslen Kırşehirliyim, biz de tahinli pide pek olmaz. Eşim Konya'nın Ereğli ilçesinden ve çok sever. Eşim tahinli pideyi çok sevdiği için sıraya girdim. Eşim için buradayım" diye konuştu.

GELENEK 150 YILDIR DEVAM EDİYOR

Fırında çalışan usta Niyazi Kaya ise, "Yıllardan beri bu fırında çalışıyorum ve arkadaşlara yardım ediyorum. Ramazan'ın vazgeçilmez tatlarından biri de tahinli pidemizdir. Dışarıda görüldüğü gibi kuyruk oluşmakta. Bu da tahinli pidemizin değerinin ne kadar çok olduğunu gösteriyor. Tahinli pidemiz tescillidir ve Karaman'ın vazgeçilmezidir. Bu geleneği 150 yıllık fırında 150 yıldır devam ettiriyoruz. Biz de atalarımızdan bu yana 50 yıldır devam ettiriyoruz. Tahinli pide atalardan gelen bir tat" dedi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
pide
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